Вчера, 8 июля в Доме футбола состоялось расширенное заседание Комитета стратегического развития Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ - Прим.Ред.) с участием представителей УПЛ, ПФЛ и ДЮФЛУ.

Комитет рассмотрел вопросы подготовки к внедрению в чемпионате Украины системы видеоповторов (VAR), проекты увеличения количества участников украинской Премьер-лиги и реформирования детского и юношеского футбола Украины, как передает пресс-служба УАФ.

Фото: Павел Кубанов, УАФ

Когда в чемпионате Украины появитcя система VAR?

По этому вопросу участников заседания проинформировал председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Луче. Он напомнил, что требования ФИФА и ИФАБ предусматривают пять основных шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы система VAR успешно заработала в Украине. "Сейчас мы находимся на третьем этапе - это подготовка оборудования, тестирование и обучение арбитров. Такое тестирование, в частности, будет проводиться и во время матча за Суперкубок Украины, который состоится в Одессе 28 июля. Ожидаем, что этот этап завершится ориентировочно в феврале 2020 года.

После этого нам необходимо будет получить оценку проведенной работы от ФИФА и ИФАБ и одобрение использования системы. В целом это очень сложный и многоуровневый процесс, а также большая ответственность для УАФ, и я очень благодарен руководству ассоциации за готовность содействовать в выполнении всех требований ФИФА и ИФАБ", - отметил Лучано Луче.

Как рассказал председатель Комитета арбитров УАФ, сейчас в Европе уже 11 ассоциаций активно используют систему VAR на отдельных матчах (за исключением Чехии и Англии, которые находятся на промежуточном этапе внедрения VAR). Еще четыре ассоциации, кроме Украины, также проходят подготовительный этап.

Когда Премьер-лига увеличится до 16 команд?

Предложения по возможному расширению количества участников УПЛ озвучил первый вице-президент УАФ Олег Протасов. В частности, по его словам, сейчас рассматриваются такие варианты: увеличить количество клубов УПЛ до 14 в сезоне 2020/2021 и до 16-ти - в сезоне-2021/2022 или же сохранить имеющееся количество клубов-участников УПЛ в сезоне-2020/2021 и увеличить их сразу до 16 в сезоне 2021/2022.

От того, какой вариант будет выбран, зависит и возможный формат чемпионата - здесь, в свою очередь, также есть свои нюансы.

"Все варианты заслуживают внимания и имеют свои преимущества. Это касается и возможного формата понижения и повышения команд в классе. В ближайшее время мы надеемся услышать мнение клубов по озвученным предложениям, но окончательное решение примет Исполнительный комитет УАФ", - отметил Олег Протасов.

Клубы просят функционеров определиться как можно скорее

В свою очередь исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий акцентировал внимание на важности утверждения заранее нового формата соревнований УПЛ, что будет означать и соответствующие изменения в ПФЛ и любительском футболе.

"Клубам первой лиги, которые хотят попасть в УПЛ, например, нужно уже сейчас понимать, каким будет формат соревнований в УПЛ в следующем сезоне, и готовиться к этим изменениям. Таким образом, у клубов будет достаточно времени, около года, на подготовку инфраструктуры и выполнения других требований для получения аттестата".

На оперативном решении вопроса настаивает и президент ПФЛ Сергей Макаров. "Это просьба всех клубов - определиться с новым форматом соревнований до начала сезона, чтобы было понимание того, за что они будут соревноваться. Решение нужно принять как можно раньше", - подчеркнул Макаров. При этом президент ПФЛ отметил, что переходный формат, который предлагает увеличение количества участников УПЛ до 14 клубов в следующем сезоне, по его мнению, является оптимальным.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер легко справился с австрийским Вольфсбергом на сборах.

Также мы рассказывали, что киевское Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом в Австрии, так и не забив с игры.