В конкурсе на должность руководителя Государственного управления делами (т.н. ДУСя - прим.ред.) победил действующий и.о. главы ведомства Сергей Борзов. Он набрал 37 правильных ответов. Это следует из внутреннего документа, который оказался в распоряжении "Страны".

Второе место занял адвокат Алексей Шевчук с 36-ю верными ответами. Он известен тем, что выступил качестве защитника Геннадия Корбана, Александра Онищенко и Борислава Розенблата. В 2015 году баллотировался на должность главы НАБУ.

Также в конкурсе принимал участие заместитель председателя Днепропетровского областного совета Валерий Безус. Он занял седьмое место.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский в июне уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.

Напомним, что в пятницу, 12 июля, ожидается, что в МОН назначат образовательного омбудсмена. Обнародован список кандидатов.