Стал известен победитель конкурса на должность главы ДУСи
В конкурсе на должность руководителя Государственного управления делами (т.н. ДУСя - прим.ред.) победил действующий и.о. главы ведомства Сергей Борзов. Он набрал 37 правильных ответов. Это следует из внутреннего документа, который оказался в распоряжении "Страны".
Второе место занял адвокат Алексей Шевчук с 36-ю верными ответами. Он известен тем, что выступил качестве защитника Геннадия Корбана, Александра Онищенко и Борислава Розенблата. В 2015 году баллотировался на должность главы НАБУ.
Также в конкурсе принимал участие заместитель председателя Днепропетровского областного совета Валерий Безус. Он занял седьмое место.
Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский в июне уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.
Напомним, что в пятницу, 12 июля, ожидается, что в МОН назначат образовательного омбудсмена. Обнародован список кандидатов.