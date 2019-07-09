Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 9 июля 2019 года укрепился до 25,47 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, согласно официальному курсу НБУ, установленному на вторник, 9 июля, американский доллар подешевел на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и составил 25,69 грн за единицу валюты США.

Основной причиной стремительного падения курса доллара в Украине остается активность иностарнцев по скупке украинских облигаций госзайма (для чего в страну заводится валюта).

Ранее мы сообщали, что украинцы пошли скупать доллары, но в обменниках не хотят снижать курс.