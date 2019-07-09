В селе Шпитьки Киево-Святошинского района утром во вторник, 9 июля, сгорел продуктовый магазин, принадлежащий депутату Киевского областного совета, который баллотируется на выборах в Верховную Раду. Полиция разыскивает причастных к поджогу. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Уточняется, что пожар в 4:00 обнаружил его 41-летний владелец. На месте происшествия работали спасатели, следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции.

"В результате пожара повреждено 40 кв.м магазина, имущество и товар. Устанавливается сумма ущерба", - говорится в сообщении.

Имя депутата не называется. В то же время издание "Главком" сообщает, что им является Давид Эрикян.

Фото: kv.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных, устанавливаются причины возгорания.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве ночью сожгли авто представителю кандидата-националиста Кошулинского.

Также мы сообщали, что в Киевской области ночью подожгли автобусы, которые возили стариков.