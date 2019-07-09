Сегодня, 9 июля, в 14:40 на "Интере" выйдет заключительный выпуск первого сезона ток-шоу "Правила выживания". В этой программе зрители узнают, на что стоит обратить внимание при выборе благородных сортов сыра и как не купить вместо деликатеса испорченный продукт.

Об этом передает пресс-служба канала.

Фото: inter.ua

Если для французов рокфор, дорблю и камамбер - еда привычная, то большинство украинцев считают этот деликатес недоступной роскошью. В зависимости от вида благородного сыра цена килограмма может достигать нескольких тысяч гривен. Однако и это не является гарантией качества. В чем разница между благородными и остальными видами сыров? С помощью каких компонентов производители могут изготовить фальсификат? Как определить опасный продукт, в котором вместо благородной плесени развелся вредный грибок?

"В небольших количествах сыр с благородной плесенью полезен для здоровья. В нем рекордно много кальция, витаминов, фосфора, белка, - рассказывает эксперт ток-шоу "Правила выживания" диетолог Борис Скачко. - Однако разовая доза пенициллинового сыра для человека - около 50 граммов. Антибиотик, который вырабатывает грибок, может вызвать нарушение микрофлоры кишечника. Кстати, людям с грибковыми инфекциями или заболеваниями желудочно-кишечного тракта такой сыр запрещен. Также плесень является достаточно сильным аллергеном, поэтому сыр нельзя употреблять детям, беременным и кормящим матерям. Хранить мягкие сыры лучше в вощеной бумаге, а не в полиэтиленовом пакете или пищевой пленке. Если у вас дома есть темное, прохладное и проветриваемое помещение, держите там сыр с плесенью".

Фото: inter.ua

Где лучше хранить мягкие сорта сыра? За какие особые свойства ценят сыр с плесенью? И почему его называют продуктом долгожителей?

В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Правил выживания": соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов; директор завода по изготовлению сыров с белой плесенью Юлия Лисюк; эксперт качества молочной продукции Оксана Прокопенко; диетолог Борис Скачко; микробиолог Оксана Вольская; организатор фестивалей крафтовых сыров Юлия Солодка; фромажье Ольга Терницкая; крафтовый сыровар Катерина Приходько. Звездный эксперт ток-шоу - певица Карина Плай.

Фото: inter.ua

"Меня можно назвать сырным гурманом, - говорит Карина Плай. - В списке моих любимых сыров - бри (мягкий с белой плесенью), дорблю и горгонзола (с голубой плесенью), а также мягкий сыр из овечьего молока. Но стоит признать, что после того как я побывала на ток-шоу "Правила выживания", мое мнение о сырах несколько изменилось. Например, я впервые узнала, что благородные сыры нельзя употреблять беременным женщинам и детям, о том, как правильно составить сырную тарелку и выбрать качественный продукт. Такая программа очень нужна телезрителям, чтобы люди понимали, как та или иная пища может влиять на наше здоровье. Не зная азов, можно столкнуться с самыми плачевными последствиями. Владея же информацией, люди осознанно принимают решения".

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