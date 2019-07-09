Во время акции под стенами телеканала Newsone 8 июля националисты напали на журналиста "Страны" Кирилла Малышева, который находился там по редакционному заданию, а представители полиции попросили его покинуть митинг "во избежание провокаций".

"Спустя несколько минут после начала митинг непосредственно от входа в бизнес-центр, где находится телеканал NewsOne, переместился на перпендикулярную улицу, куда якобы выходят окна офиса телеканала. Я двинулся следом. Около нас Стерненко дописывал на асфальте "н@ху& русских". В этот момент я увидел в десяти метрах от себя лидера ультраправой организации С14 Евгения Карася и фотографа одного из киевских изданий. Фотограф показывал на меня рукой", - рассказывает Кирилл Малышев.

Далее, по его словам, Карась прокричал в толпе: "Вот сепаратист. Журналист "Страны".

"Сразу после этого меня пытались атаковать участники акции. Но на мою защиту стали другие активисты. В частности, лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов. Он прикрыл меня собой и попросил не трогать. Заступился и журналист "Фокуса". Это позволило выиграть время и подошедшая полиция диалога вывела меня из толпы", - говорит Малышев.

После этого копы попросили Кирилла покинуть митинг "во избежание провокаций".

Отметим, что это уже второе нападение на журналиста "Страны" в Киеве за последнюю неделю. В минувший вторник, журналиста Влада Бовтрука на митинге против регистрации Шария и Клюева избил агент СБУ, известный также как "киллер Бабченко" Цымбалюк. Полиция уже возбудила по этому поводу уголовное дело, но подозрение Цымбалюку до сих пор не вручено.

Напомним, вечером в понедельник, 8 июля, под зданием телеканала NewsOne в Киеве собрались националисты, протестующие против проведения телемоста с российским федеральным каналом "Россия-24", который позже был отменен из-за поступивших в адрес журналистов угроз. Среди участников мероприятия были члены Нацкорпуса, С14, а также организации "Гонор". Националисты жгли файера, забрасывали канал петардами и писали нецензурные лозунги на асфальте.

Что касается телемоста, о его отмене из-за угроз журналистам стало известно еще днем, задолго до начала акции.