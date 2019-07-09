Заработная плата заместителя генпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора, главы САП Назара Холодницкого за июнь по сравнению с маем увеличилась на более, чем 100 тысяч гривен. Она составила 189 358 гривен. В мае же она равняла 85 614 гривням.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Украинских новостей. О причинах прибавки не сообщается.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. Непосредственно должностной оклад замгенпрокурора составил 63 432 гривны.

После удержания налогов и сборов Холодницкий "на руки" получил 152 433 гривны.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", Холодницкий заявил об исчезновении части материалов из дела по схемам в оборонке и обвинил НАБУ. Он заявил, что следствие затормозилось еще с сентября 2016.

Отметим, что против Назара Холодницкого открыли производство из-за его электронной декларации.