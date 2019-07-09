Зарплата главы САП Холодницкого увеличилась более, чем на 100 тысяч гривен
Заработная плата заместителя генпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора, главы САП Назара Холодницкого за июнь по сравнению с маем увеличилась на более, чем 100 тысяч гривен. Она составила 189 358 гривен. В мае же она равняла 85 614 гривням.
Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Украинских новостей. О причинах прибавки не сообщается.
Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. Непосредственно должностной оклад замгенпрокурора составил 63 432 гривны.
После удержания налогов и сборов Холодницкий "на руки" получил 152 433 гривны.
Фото: ukranews.com
Как сообщала "Страна", Холодницкий заявил об исчезновении части материалов из дела по схемам в оборонке и обвинил НАБУ. Он заявил, что следствие затормозилось еще с сентября 2016.
Отметим, что против Назара Холодницкого открыли производство из-за его электронной декларации.