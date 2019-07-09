Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во вторник, 9 июля, объявил о внеплановой проверке NewsOne (ООО "Новости 24 часа"). Ее причиной стал телемост "Надо поговорить", который телеканал хотел провести с российским каналом "Россия-1", но из-за угроз вынужден был отменить.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала, в том числе по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом, во время которых украинцев неоднократно называли фашистами. Если мы докажем факты разжигания вражды – это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии", - заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

Также он отметил, что действующий закон предусматривает очень сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей, в том числе даже после неоднократного нарушения ими украинского законодательства.

При этом ранее в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что регулятор имеет право отреагировать на нарушения закона украинскими лицензиатами только по факту таких нарушений, то есть - в случае, если бы состоялся эфир телемоста.

Напомним, "Страна" публиковала три главных вывода после отмены телемоста Украина-Россия.

Также в блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева рассказывала, зачем на самом деле кошмарят NewsOne.