Минск и Москва не будут ломать Договор о создании единого Союзного государства, но и не будут сливаться в одну страну. Об этом заявил во вторник, 9 июля, белорусский президент Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает ТАСС.

Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.

"Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор. Если мы влезем в ломку договора, то вообще все разрушим, что было сделано за это время", - отметил белорусский лидер.

Беларусь и Россия не обсуждают возможность объединения в одно государство, стороны должны идти шаг за шагом в развитии интеграционных процессов, добавил Лукашенко.

"Этого (объединяться в одно государство - Прим.Ред.) сегодня делать не нужно, даже разговаривать на эту тему. Сегодня нет такой необходимости", - сказал Лукашенко.

Как сообщала "Страна", Бацька снова заговорил о своей готовности потушить конфликт на Донбассе. По его словам, белорусский народ также вовлечен в конфликт, так как страна соседствует с Украиной.

Напомним, что в ходе президентских выборов в Украине Лукашенко встречался с Медведчуком и обсудил перспективы Украины после выборов.