Известная украинская певица Настя Каменских в Киеве выступала на разогреве у колумбийского певца Maluma, совместное фото с ним она опубликовала у себя в Instagram.

Maluma - лауреат престижной премии Latin Grammy, его часто называют самым сексуальным исполнителем в мире. В Киеве он впервые выступил в понедельник, 8 июля, во Дворце спорта.

"Maluma, рада приветствовать тебя в Киеве. Ты - непревзойденный артист, ты подарил украинцам невероятное шоу, наполненное зажигательной энергетикой, горячими танцами и крутой музыкой! Очень рада стать частью такого грандиозного концерта и открыть твое выступление. Ты зажег этот вечер", - написала певица.

На фотографии оба музыканта запечатлены в сценическом наряде. Maluma - в оранжевой куртке и штанах, Каменских - в черном полупрозрачном комбинезоне с лаковыми вставками.

Скриншот: Instagram/ kamenskux

Напомним, Каменских утянула грудь корсетом и сексуально гримасничала на X-факторе.

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