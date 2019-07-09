Настя Каменских в полупрозрачном наряде сфотографировалась с Maluma, у которого спела на разогреве
Известная украинская певица Настя Каменских в Киеве выступала на разогреве у колумбийского певца Maluma, совместное фото с ним она опубликовала у себя в Instagram.
Maluma - лауреат престижной премии Latin Grammy, его часто называют самым сексуальным исполнителем в мире. В Киеве он впервые выступил в понедельник, 8 июля, во Дворце спорта.
"Maluma, рада приветствовать тебя в Киеве. Ты - непревзойденный артист, ты подарил украинцам невероятное шоу, наполненное зажигательной энергетикой, горячими танцами и крутой музыкой! Очень рада стать частью такого грандиозного концерта и открыть твое выступление. Ты зажег этот вечер", - написала певица.
На фотографии оба музыканта запечатлены в сценическом наряде. Maluma - в оранжевой куртке и штанах, Каменских - в черном полупрозрачном комбинезоне с лаковыми вставками.
Скриншот: Instagram/ kamenskux
Напомним, Каменских утянула грудь корсетом и сексуально гримасничала на X-факторе.
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