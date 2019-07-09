Во вторник, 9 июля, в Киеве на проспекте Победы водитель фуры Renault погиб под прицепом грузовика. Его тело извлекали спасатели. ДТП произошло около 06:00.

Об этом сообщает Информатор.

Как рассказал попутчик водителя, они ехали в Житомирскую область из Одессы. Пока проезжали через Киев, у автомобиля возникли технические неполадки. На выезде из города водитель остановился, чтобы попробовать устранить неисправность, а пассажиру сказал подождать пару минут.

Мужчина поднял прицеп грузовика на упоры и залез между колесом и дном прицепа. По неизвестным причинам прицеп упал и раздавил голову мужчине. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

Чтобы извлечь тело погибшего, понадобилась помощь спасателей ГосЧС и Киевской службы спасения. На время работы экстренных служб движение по проспекту Победы в сторону выезда из Киева было ограничено. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, медики и спасатели. Подробности происшествия выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом пожилая женщина упала с мопеда и попала под фуру. Ранее рядом с этим местом мотоциклист насмерть сбил ее сына.

Также мы писали о том, что на трассе Киев-Чоп из-за отказа тормозов произошло ДТП с 7 автомобилями.

Напомним, что появилась карта самых аварийных трасс Украины.