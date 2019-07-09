Во вторник, 9 июля, начинается новый сезон еврокубковых футбольных турниров. Сегодня сыграют первые матчи стартового раунда квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

В Лиге чемпионов состоятся 8 матчей. В борьбу вступают клубы из нижней части рейтинга стран УЕФА. В их числе начинает еврокампанию ФК Астана украинского тренера Романа Григорчука. Казахи сыграют с румынским Клужем. А экс-игрок львовских Карпат Марьян Швед может дебютировать за Селтик в Сараево. Об этом сообщает 112 Украина.

1-й этап Лига чемпионов:

Астана - Клуж

Арарат-Армения - АИК

ХИК - Торсхавн

Калью - Шкендрия

Сараево - Селтик

Судува - Црвена Звезда

Дюделандж - Валетта

ТНС - Ферроникели

Игры продолжатся 10 июля, а ответные поединки состоятся через неделю, 16 и 17 июля соответственно. Киевское Динамо вступит в борьбу за главный клубный трофей Европы со второго раунда квалификации - 23-24 июля.

Сегодня также стартует квалификация Лиги Европы. Заря сыграет уже во втором раунде отбора в группу ЛЕ.

1-й этап Лиги Европы:

Сент-Джозефс - Рейнджерс

Гзира Юнайтед - Хайдук

ЦСКА София - Младость



Жёнесс (Эш) - Тобол



Действующим победителем Лиги чемпионов является Ливерпуль. А новый обладатель трофея станет известен 30 мая 2020 года в Стамбуле.

Как сообщала "Страна", Шахтер отпустил защитника сборной Украины в Брюгге. Эдуард Соболь перешел в Брюгге в аренду на один сезон, но в соглашении записан пункт о праве бельгийского клуба на полноценный выкуп контракта игрока.

Напомним, что президент УЕФА Александр Чеферин поделился своими планами о возможных изменениях в правилах распределения путевок в Лигу чемпионов.