Российские музыканты выпустили клип "Хочу чаю" в поддержку фигурантов дела "Нового величия", которых обвиняют в РФ в организации экстремистского сообщества и планировании госпереворота. Ролик опубликован в YouTube.

Идея снять клип принадлежит телеведущей Татьяне Лазаревой. В видео, кроме нее, снялись Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Петр Налич, Рома Зверь, Борис Гребенщиков, Вася Обломов, Manizha.

Текст и музыку композиции написал еще в 90-х Сергей Чиграков (Чиж).

Видео: YouTube/ Рай В Шалаше

Отметим, что дело "Нового величия" расследуется в РФ с 2018 года. Его фигурантами является группа молодых людей, которая, по версии следствия, создала экстремистскую организацию и готовилась к совершению госпереворота. Однако некоторые представители общественности, правозащитники и журналисты полагают, что фигурантов производства подставили, провокацию организовали российские спецслужбы, представитель которых на деле и являлся создателем "Нового величия", предлагал молодым людям обсуждать политику и возможную смену власти, договаривался о встречах.

Следствие по делу "Нового величия" вызвало в РФ заметный общественный резонанс. Основные причины протестов - необоснованная жестокость меры пресечения по отношению к фигуранткам дела Павликовой и Дубовик, а также сомнения в законности методов правоохранительных органов.

Отметим, что в России это не первый акт критики властей со стороны людей искусства или журналистов за явно политические дела. Недавно россияне за 7 дней добились освобождения журналиста Голунова.

В Украине же, где за последние годы СБУ инициировала множество политических дел по госизмене, интеллигенция ни разу не выступила против такой практики. Хотя пока ни одно дело, кроме случая с Януковичем, не закончилось позитивным для власти судебным приговором. А некоторые откровенно разваливались в суде в силу слишком явной их фабрикации.