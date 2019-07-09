Вчера, 8 июля, высокопоставленная сотрудница Минюста, отвечающая в министерстве за направление нормативно-правового обеспечения нотариата обратилась к правоохранителям с заявлением по поводу домашнего насилия. Об этом нам стало известно из собственных источников в патрульной полиции.

По версии заявительницы, в ночь на вторник, в их квартире на улице Грушевского возник конфликт с мужем, в ходе которого чиновница и была избита своим благоверным.

По данным наших источников, полиция завела уголовное производство по ст.125 УК Украины - нанесение легких телесных повреждений. В процессе расследования должны назначить судебно-медицинскую экспертизу и выяснить есть ли у потерпевшей телесные повреждения после стычки с мужем, какова их давность и тяжесть.

По информации наших собеседников, муж чиновницы Минюста, распустивший руки, занимается бизнесом в топливно-энергетической сфере и значится по открытым реестрам бенефициаром нескольких фирм, занимающихся торговлей нефтепродуктами. Если потерпевшая будет настаивать на обвинении против мужа-драчуна, то ему грозит в случае осуждения либо по минимуму штраф до 850 грн., либо по максимуму - до 1 года исправительных работ.

Хотя, как говорят правоохранители, занимающиеся этим направлением, как правило обвинение в таких делах, когда речь идет особенно о высокопоставленных людях - до суда обычно не доходит. Заявление пишется, чтобы проучить распоясавшегося благоверного и заканчивается все отказным заявлением, обязывающим следователя закрыть дело, так как речь идет о частном обвинении.

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