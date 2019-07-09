В Офисе президента Украины (ОП) запустили свой официальный канал в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В информации о канале указывается, что он был создан 4 июля и по состоянию на утро вторника, 9 июля, в нем состояли около 1,6 тысячи участников.

Ранее, 25 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил Положение об Офисе президента Украины (бывшая Администрации президента - Прим.Ред.).

Офис президента обеспечивает в установленном порядке взаимодействие президента с Верховной Радой, Кабинетом министров, правоохранительными, другими государственными органами, органами местного самоуправления, объединениями граждан (в том числе политическими партиями, профсоюзами), предприятиями, учреждениями, организациями, способствует повышению эффективности такого взаимодействия.

В числе задач - подготовка проектов конституционных представлений, обращений президента в Конституционный суд Украины и предложений относительно позиции президента в делах, которые рассматриваются КС; обеспечение рассмотрения запросов народных депутатов, групп нардепов и комитетов Верховной Рады к президенту.

Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины (указ №417/2019 от 20 июня).

Как сообщала "Страна", один из вычеркнутых из списка партии "Слуга народа" кандидатов в народные депутаты рассказал о том, как от него и других избавилась партия Зеленского.

Напомним, что Андрей Малахов обратился к Зеленскому с просьбой защитить журналистов NewsOne.