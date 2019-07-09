Кандидат в депутаты и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пояснил, почему в студии канала "Украина" 28 июня не смог ответить на вопрос Юлии Тимошенко о цене на газ. Об этом речь идет в интервью Вакарчука "Настоящему времени".

"Мне кажется, что вопрос, который мне задали, в каком-то смысле был манипулятивным. Потому что мы знаем прошлое этих политиков. Они пришли из торговли газом. Это они договаривались с Россией о ценах на газ, за ​​которые мы еще много лет должны были расплачиваться миллиардами заемных долларов", - сказал Вакарчук.

По его словам, он хорошо знает цены, и хоть у него и нет газовой плиты, он знает, какие именно счета ему приходят.

"Я человек, живущий обычной жизнью. Я, в отличие от них всех, живу в многоквартирном доме. Мне, как и всем, приходят счета за электричество: у меня дома нет газовой плиты, но я плачу за электричество. Я хорошо знаю, какие эти счета. Я прекрасно понимаю, что если даже мне эти счета кажутся большими, то какими они могут быть для обычных людей. Поэтому пусть они не рассказывают о своих знаниях цен. С такими знатоками цен мы за 28 лет уже дошли до того, что мы - самая бедная страна в Европе", - сказал Вакарчук.

Напомним, после скандала с Вакарчуком у Зеленского написали методичку для "чайников".

Также мы писали, что в сети появилось видео с оговоркой Вакарчука про российский Крым.