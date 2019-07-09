Министром, которому в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) согласовали сообщение о подозрении, является министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Об этом пишут "Украинские Новости".

Так, по данным источника издания в правоохранительных органах, детективы Национального антикоррупционного бюро подготовили сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в декларировании недостоверной информации.

Оно уже согласовано специализированным антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким и будет вручено министру надлежащим образом. Игорь Насалик подозревается в совершении преступления по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Напомним, в сентябре 2018 года в ГПУ открыли дело на министра Насалика за ошибки в декларации.

Также мы писали, что министр Насалик живет в Конча-Заспе и имеет квартиру на Крещатике.