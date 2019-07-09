Представители испанского частного сыскного агентства, отвечавшие за охрану посольства Эквадора в Лондоне с 2012 по 2017 годы, вели слежку за основателем WikiLeaks, журналистом-разоблачителем Джулианом Ассанжем.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ.

Издание получило доступ к документам, видео- и аудиозаписям, которые демонстрируют, что работники компании Undercover Global S. L. собирали информацию об Ассанже, особенно касающуюся его адвокатов и помощников.

По версии газеты, команда Ассанжа планировала вывести его в загримированном виде из здания посольства и переправить в Россию или на Кубу. Эти тайные проекты в результате не были реализованы из-за отказа самого основателя WikiLeaks.

Деятельность сотрудников Undercover Global S. L. по слежке за "гостем", как они называли Ассанжа, интенсифицировалась во время правления в Эквадоре Ленина Морено.

Сам Ассанж из-за боязни, что за ним ведут слежку, встречался с некоторыми из своих посетителей в женском туалете, поскольку считал это место наболее безопасным. Информация, полученная сотрудниками службы безопасности сыскного агентства, направлялась ее владельцу Давиду Моралесу, который отказался отвечать на вопрос, шпионили ли его работники за Ассанжем.

Как сообщала "Страна", шведский суд отказался брать под стражу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Напомним, что глава МВД Британии подписал решение о выдаче в США журналиста Ассанжа.