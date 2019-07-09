В Киевской области произошло ДТП в результате которого погибли двое военных. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Авария случилась ночью 9 июля на трассе Киев - Чоп в направлении столицы. В автомобиле "ГАЗ-32223" находились 9 солдат контрактной службы. Машина столкнулась с автомобилем "Toyota", по причине того, что водитель последней, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость. В результате столкновения вспыхнул автомобиль "ГАЗ".

Двое военных, находившиеся в автомобиле, сгорели на месте происшествия. Еще один военнослужащий, который был за рулем, получил травмы нижних конечностей, его госпитализировали.

Правоохранители задержали 36-летнего водителя машины "Toyota" и открыли уголовное производство.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Одессе пьяный водитель сбил пешехода, врезался в магазин и умер, пока полиция оформляла протокол. Сотрудники полиции заметили водителя в другом районе города, когда он едва не спровоцировал аварию, и остановили для проверки.

Также мы писали о том, что в Польше вылетел на обочину автобус на украинских номерах.