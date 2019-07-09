Президент США Дональд Трамп отреагировал на утечку переписки посла Великобритании Кима Дэррока, заявив, что Штаты не будут иметь с ним дело. Об этом речь идет в Twitter американского лидера.

"Я очень критически относился к тому, как Великобритания и премьер-министр Тереза Мэй обращались с Брекситом. Какой беспорядок она и ее представители создали... Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы больше не будем иметь с ним дело", - написал Трамп. 

По его словам, хорошая новость заключается в том, что в Великобритании скоро будет новый премьер-министр.

"Хотя в прошлом месяце я полностью наслаждался великолепным государственным визитом, меня больше всего поразила королева!" - написал американский президент.

Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump

Напомним, британский посол в США в секретных телеграммах называл Трампа неумелым и небезопасным. Недавно произошла утечка тайной переписки.

Также мы писали, что Трамп объяснил, как военные США 300 лет назад могли захватывать британские аэропорты.

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