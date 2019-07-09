В США могут закрыть дело против обвиняемого в сексуальных домогательствах актера Кевина Спейси из-за отсутствия главой улики. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что молодой человек, обвиняющий американского актера в сексуальных домогательствах, отказался предоставить защите телефон, с помощью которого он якобы обменивался со своей девушкой деталями инцидента. Ранее сторона обвинения предоставила адвокатам Спейси данные, якобы полученные с указанного смартфона, однако представители защиты актера настаивали на том, что они имеют право лично изучить телефон. По их мнению, из его памяти могли быть заранее удалены записи, которые бы подтвердили невиновность Спейси. При этом потерпевший и члены его семьи утверждают, что телефон утерян и предоставить его для экспертизы невозможно.

Потерпевший ранее дал в суде показания, в которых утверждал, что он ничего не удалял со своего смартфона. Однако впоследствии молодой человек воспользовался пятой поправкой к конституции США, которая наделяет граждан правом не свидетельствовать против самих себя. Судья подтвердил, что потерпевший имеет на это право, однако подчеркнул, что его показания по данному пункту будут изъяты из материалов дела.

По данным окружного судьи Томаса Барнетта в Нантакете (штат Массачусетс), теперь дело может быть закрыто из-за отсутствия главной улики, на чем настаивает сторона защиты.

Напомним, в 2017 году актера Кевина Спейси обвиненили в домогательствах. Тогда же он совершил каминг-аут, признавшись в своей ориентации.

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В свою очередь , компания Netflix прекратила сотрудничать с Кевином Спейси после секс-скандала.