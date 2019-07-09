На сегодняшний день в Генпрокуратуре заблокировано расследование дел Майдана в регионах, возможная причина - назначение Сергея Кизя на должность начальника Департамента ГПУ по организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР.

Об этом сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Громадське".

"Именно с приходом на должность начальника Департамента Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконные по нашему мнению, где были закрыты уголовные производства в областях, не были отменены, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств ни были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - сказал Сергей Горбатюк.

По его словам, изучать материалы этих производств должен Департамент спецрасследований. Горбатюк отметил, что фактически расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто, при этом - безосновательно.

Напомним, 4 июля генеральный прокурор Луценко назначил своим заместителем Сергея Кизя.

Также мы писали о том, зачем Луценко назначил своим замом партнера Богдана.