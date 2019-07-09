В июне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заработал ставку и еще дополнительные 70 000 гривен. Об этом пишут "Украинские Новости".

Так, сообщается, что оклад Юрия Луценко составил 37 000 гривен. Общая сумма зарплаты - 107 027 гривен, учитывая надбавки, доплаты и премии. После удержания налогов и сборов Луценко получил на руки 86 157 гривен.

При этом заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за май сохранилась на уровне апрельской и составила 105 017 гривен. Таким образом, генпрокурор в июне получил на 2 000 больше, чем в предыдущий месяц.

Напомним, самоотставленный, но не уволенный Радой глава СБУ Грицак получил за июнь зарплату в 72 338 гривен.

Также мы писали, что Климкин в мае опередил других членов Кабмина по зарплате.