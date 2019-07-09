Национальный банк Украины во вторник, 9 июля, установил курс для основных валют по отношению к гривне. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 11 копеек. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Таким образом, доллар 9 июля стоит 25,60 грн за единицу валюты. А вот евро упал в цене на 24 копейки, его стоимость составляет 28,71 грн за единицу евровалюты.

Курс НБУ для основных валют на 9 июля:

1 доллар - 25,60216100 (-0,10920000);

1 евро - 28,71282400 (-0,23816800);

1 рубль - 0,40085000 (-0,00352000).

Напомним, украинцы пошли скупать доллары, поэтому в обменниках не хотят снижать курс.

Также мы сообщали, что банкиры раскрыли причины обвала доллара ниже 26 грн/$.