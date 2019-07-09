Вечером в понедельник, 8 июля, в Тбилиси одному из участников акции протеста за отставку главы МВД разбили голову. Об этом сообщает Грузия Online.

Как объяснил пострадавший, 22-летний Торнике Беридзе, к нему подошел неизвестный и ударил чем-то по голове. По словам его сестры - ремнем с пряжкой. Нападавший при этом назвал участников антиоккупационной акции ЛГБТ-активистами, а главу МВД страны Георгия Гахарию - своим министром. Беридзе был госпитализирован в тбилисскую клинику имени Аладашвили, где ему на голову наложили швы.

Всего же в этот вечер во время акции произошло несколько мелких инцидентов, на которые полиция быстро отреагировала. Сообщается, что вечером 8 июля на площадь, которая закрепилась за антироссийскими активистами, на свою акцию пришли противники ЛГБТ. Полицейские разделили обе акции, чтобы избежать насилия.

Напомним, 8 июля в Тбилиси активисты устроили сразу четыре разных акции протеста одновременно.

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