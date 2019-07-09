В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) согласовали сообщение о подозрении одному из министров Кабинета Гройсмана, процесс также ведется по некоторым губернатором. Об этом сообщает телеканал "Прямой".

"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов - надлежащим образом вручить это подозрение", - сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, сейчас в САП идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим судьям.

"Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", - сказал Холодницкий.

Напомним, в конце мая Зеленский дал НАБУ и САП три месяца на подвижки в самых резонансных коррупционных делах.

Также мы писали, что в НАБУ и САП не планируют громких задержаний до парламентских выборов.