Российский телеведующий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить защиту журналистам телеканала NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик, которым начали поступать угрозы после объявлении о планах провести телемост Киев - Москва. Его ведущим с росийской стороны должен был стать сам Малахов.

Видео Андрей Малахов опубликовал в своем Instagram.



"Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия Голованова и Елены Кирик, а также членов их семей. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы "слуги народа" - журналисты, четвертая власть, - а также члены их семей не пострадали", - сказал шоумен.

Ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор Украины запутался в госизмене после скандала с телемостом NewsOne.

Также мы рассказывали, что "Нацкорпус" дал президенту 24 часа, чтобы запретить телемост Украина - Россия.