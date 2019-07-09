На прошлой неделе в рамках предвыборного тура Петр Порошенко посетил Прикарпатье, где со сцены он пытался раззадорить и завести людей в духе тамады. Соответствующее видео появилось в сети.

На ролике видно, как лидер "Европейской солидарности", выступая на сцене, обращается к собравшимся: "Давайте проверим! Еще раз! Армия! Ес! (каждый раз после выкрика "Ес!" делает характерный жест локтем вниз - Прим. Ред.) Нет-нет! Еще раз! Армия! Ес! Вира! Ес! Мова! Ес! Армия! Мова! Вира! Ес! Ес! Ес!"

В это время позади него стоят другие представители "Европейской солидарности" и супруга Марина Порошенко. Все они поддерживают лидера партии и тоже кричат его лозунги.

Такое общение с избирателями насмешило пользователей сети. "Ведущий детского утренника", "Тамаду заказывали?", "Клоун", - пишут пользователи Facebook.

Скриншот: Facebook/ Вибори 2019

Напомним, на следующий день, 7 июля, Петра Порошенко в рамках предвыборного тура неласково приняли в Хмельницком. Местные жители встретили лидера "Европейской солидарности" криками "Ганьба!"

Также мы писали, что Порошенко пообещал избивать людей, которые кричат ему "Ганьба" на митингах.