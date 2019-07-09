Во вторник, 9 июля, в Украине по-прежнему сохранится летняя прохлада, но половину территории страны накроют дожди. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Осадки синоптики обещают в западных и северных областях. Так, во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и близлежащих от них городах ожидает +19...+22 градуса днем, +9...+12 ночью, грозовые дожди. В Киеве также сегодня будет гроза, днем в столице +20...+22 градуса, ночью - +12...+14. Впрочем, похожая ситуация сложится в Житомире, Чернигове, Сумах. В Полтаве - небольшие дожди, без грома и молнии.

А вот в центральных и восточных регионах 9 июля будет сухим и солнечным днем. На востоке температура воздуха поднимется до +26 градусов днем и будет держаться на уровне +12...+16 ночью. В центральных областях будет прохладнее: +20...+22 градуса днем, до +13 ночью.

В южных областях будет чуть теплее: +22...+26 градусов днем, +13...+17 ночью, без осадков.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик рассказала, с какой погоды в Украине начнется июль.

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