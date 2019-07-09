Скандально известная судья знаменитого Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая приняла решение о приостановлении действия лицензии авиакомпании SkyUp, подала заявление об отставке.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия (ВСП).

Так, в проекте повестки дня заседания ВСП, запланированного на 18 июля, предусмотрено "рассмотрение материалов об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам". В этом пункте указана фамилия судьи Барышевского райсуда Киевской области Елены Литвиненко, вопрос о которой будет рассматриваться "в связи с подачей заявления об отставке".

Напомним, что 5 мая 2019 года стало известно, что Барышевский районный суд Киевской области принял решение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом ООО "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airliness).

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