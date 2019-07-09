Глава СБУ Василий Грицак сейчас находится в двусмысленном положении, что не мешает бугхалтерии ведомства официально начислять ему зарплату. Двойственность положения Василия Грицака заключается в том, что сам он подал рапорт об отставке, но Верховная Рада отказалась его увольнять.

Поэтому и не было никаких оснований не начислять ему зарплату за июнь. Размер которой за минувший месяц составил для Василия Грицака 72 338 гривен, как передают Украинские Новости со ссылкой на официальнвый ответ из СБУ.

Фото: ukranews.com

Размер оклада Василия Грицака при этом не уточняется. Его зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. Сам же Василий Грицак продолжает находиться в отпуске.

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