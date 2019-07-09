Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал о деталях телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского и о том, как продвигается подготовка встречи глав государств.

По словам посла представители команды Владимира Зеленского уже на этой неделе посетят Вашингтон для подготовки встречи на высшем уровне. Об этом передает Голос Америки.

"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут в Вашингтон представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", - рассказал Чалый.

На уточняющий вопрос он добавил, что "в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

Кроме того, Чалый опроверг предположение, звучавшее в последнее время в Украине о том, что США ждут, а президент "не едет, потому что не может найти времени".

"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни США не нужна просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - каким будет содержание", - заявил дипломат.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский считает, что санкции - это единственное оружие против России.