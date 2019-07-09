Вчера, 8 июля, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) состоялась презентация справочного пособия "АБВ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)".

Потребность в создании такого справочника возникла в связи с тем, что информационное поле в Украине перенасыщено различными, порой, диаметрально противоположными понятиями, определениями и оценками. Дискуссии о тех или иных терминах продолжаются до сих пор. Это затрудняет понимание ситуации - как внутри страны, так и за ее пределами, а также создает благоприятные условия для вражеских информационных воздействий, пояснили в пресс-службе МВОТ.

"МВОТ решило инициировать разработку пособия в помощь как журналистам, общественным деятелям, так и государственным служащим и политикам.

Украина исповедует европейские ценности, поэтому авторы пособия ориентировались на международное гуманитарное право, основанное на уважении к человеку.

Пособие содержит разъяснения терминологической базы международного гуманитарного права, но также в него включена и новая терминология по вооруженному конфликту и российской военной агрессии. Важно отметить, что изложенная в пособии терминология опирается на украинское законодательство, сформированное уже после 2014 года, и международное гуманитарное право", - пояснил министр Вадим Черныш.

Он также выразил надежду на то, что пособие поможет всем, кто так или иначе работает с информацией, коммуницирует с обществом, помогает разобраться в сложной терминологии вооруженного конфликта.

"Чем лучше мы понимаем, что происходит и почему - тем быстрее мы будем двигаться в направлении решения конфликта и возвращения устойчивого мира, а также сможем это просто и корректно объяснить обществу", - подчеркнул Вадим Черныш.

Ознакомиться и скачать справочник можно по этой ссылке.

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