У народного депутата Надежды Савченко, которая баллотируется на досрочных выборах в Раду в Донецкой области, будет самая экстремальная предвыборная кампания. Она собирается лично вести агитацию и на оккупированной части Донбасса.

Об этом в Facebook передают "Новости Донбасса".

"Кандидат в депутаты Надежда Савченко подала заявку на пропуск, чтобы выехать в контролируемую группировкой так называемой "ДНР" Горловку для встречи с избирателями. Она баллотируется в округе №51 (прифронтовое Зайцево). Большая часть округа находится в Горловке и там выборов не будет, но на подконтрольной украинской власти территории есть два работающих избирательных участка. По закону любой житель округа может сменить участок голосования и проголосовать за мажоритарного кандидата", - пояснили журналисты.

Фото: facebook.com/novostidnua/

Надежда Савченко также добавила, что уже получила в штабе ООС один из двух пропусков, необходимых для пересечения линии разграничения. Второй пропуск - от СБУ - еще в процессе оформления.

Ранее "Страна" сообщала, что глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков будет публично говорить на русском, пока не освободят Крым и Донбасс.

Также мы рассказывали, что суд над Савченко отложили из-за ее предвыборной агитации.