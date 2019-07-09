После того, как вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, она обвинила в этом своего шефа, премьера Владимира Гройсмана.

Однако ответ от главы правительства не заставил себя долго ждать и Гройсман публично обвинил в инциденте экс-президента Петра Порошенко, назвав его при этом мастером "грязным интриг".

Об этом премьер публично заявил в эфире канала ICTV.

"То, что произошло, на мой взгляд, имеет лишь одну причину. Вместо того, чтобы перезвонить мне и сказать, что есть какая-то техническая проблема, кого-то не пускают… Я принял бы меры, чтобы урегулировать эту проблему, если бы я о ней знал. Вместо этого вице-премьер-министр идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский дворец. Как только она устраивает скандал, рядом случайно оказываются две камеры - "5 канала" и канала "Прямой", - рассказал Гройсман и фактически перевел стрелки на экс-президента.

Видео: Телеканал ICTV

"Меня это приводит к мыслям, что было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к огромному сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года на должности премьер-министра время от времени такие подковерные, грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес", - заявил премьер.

При этом он отметил, что узнал о ситуации с недопуском Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС из интернета.

Между тем Гройсман добавил, что этот саммит - президентского уровня, и состав делегации формируовал Офис президента Украины.

"Очевидно, что наряду с другими вице-премьерами могла быть и Иванна Климпуш-Цинцадзе. Но произошло то, что произошло", - сказал премьер-министр.

Ранее "Страна" сообщала, что глава СНБО Александр Данилюк хочет занять кресло Гройсмана.