Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить публично на русском языке до тех пор пока длится оккупация части Донбасса и Крыма. Это свое решение он объяснил тем, чтобы ни у кого не возникало соблазна защищать его в Украине от якобы притеснений.

Об этом Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала ICTV.

"Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык - чтобы никто не захотел прийти и меня тут защищать. У меня все неплохо, как у человека, который говорит на русском языке", - рассказал Разумков.

Видео: Телеканал ICTV

Глава "Слуги народа" добавил, что на сегодняшний день тема государственного языка важна, защищать и развивать украинский нужно, но этот вопрос пока не является приоритетным.

Также Разумков придерживается мнения, что власть все эти годы использовала не те механизмы по популяризации украинского языка.

"Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано, мы пошли путем плетки", - прокомментировал Разумков.

"Страна" ранее рассказывала, что партия "Слуга народа" на закрытом съезде исключила семь кандидатов из партийного списка.