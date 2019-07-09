Вчера, 8 июля, в Киеве произошла дикая история, которая едва не закончилась двойной трагедией. Два брата поругались, и чтобы разрешить конфликт схватились за ножи.

Об этом сообщает Киев оперативный в своем Telegram-канале и приводит фото братской резни.

Поножовщина произошла на улице Николая Ушакова, 14. Тут два брата на фоне какого-то бытового конфликта начали, в прямом смысле слова, рубиться между собой. Вначале в квартире, а потом уже и вышли на улицу.

Разнимать семейство приехал наряд полиции особого назначеня (ППОН). К счастью, оба брата выжили, так как медики и полиция прибыли довольно быстро.

Фото: Киев оперативный

Ранее "Страна" сообщала, что рецидивист в Киеве убил и обезглавил своего арендодателя.

Также мы рассказывали, что в Киеве убийцу двоих людей приговорили к пожизненному.