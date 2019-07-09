Правоохранители столицы ищут злоумышленника, который украл у девушки, работающей в одной из кофеен, телефон Iphone. Об этом на своей странице в Facebook сообщает паблик Киев Оперативный.

"Внимание! Розыск! В Киеве, на улице Гарматная, 43, в заведении “Арома Кофе” неизвестный украл у баристы Iphone X. Просьба: кто узнает вора – обратиться в директ", – говорится в сообщении паблика.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что опубликовано видео, как ловкая воровка в Киеве украла iPhone из детской коляски. Как видно на записи, преступница подошла к коляске с ребенком, на которой висела сумка матери, отошедшей сделать покупку. В этот момент женщина, используя большую черную сумку в качестве прикрытия или ширмы, вытащила iPhone из сумки потерпевшей, после чего скрылась.

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