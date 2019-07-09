Службе безопасности Украины и Национальной полиция выдали поручения по защите информационного пространства страны, и отмена так называемого "телемоста" еще не конец информационной войны.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства", - написал Данилюк.

По его словам, дополнительные детали решений не разглашаются из-за соображений секретности.

"NewsOne отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - добавил секретарь СНБО.

Скриншот: Facebook/Alex Danylyuk

Ранее сообщалось, что генпрокурор запутался в госизмене после скандала с телемостом NewsOne.

Также мы писали, что в "Оппозиционной платформе" телемосты назвали первым шагом к миру.