Мужчина украл дрель у погибшего в смертельном ДТП в Киеве. Видео с места
В воскресенье, 7 июля, в Киеве на проспекте Победы, вблизи станции метро Нивки произошло смертельное ДТП, после которого один из прохожих решил цинично ограбить погибшего водителя.
Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
"Из автомобиля, попавшего в смертельное ДТП на проспекте Победы, выпала ударная дрель. Вот именно ее и украло это недоразумение. Неравнодушные граждане догнали его уже возле метро Житомирской!", — написали в сообществе.
Сообщается, что из-за акта вандализма была вызвана полиция.
Как понятно из видео, мужчина, который решил похитить имущество погибшего, увидев, что его снимают возмутился: "Блин, да не надо, ну зачем…".
Видео: Facebook/Киев Оперативный
Отмечается, что ужасное ДТП с опрокидыванием автомобиля Chevrolet произошло на проспекте Победы, вблизи станции метро Нивки.
Детали аварии устанавливаются.
Фото: kyivoperativ.info
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