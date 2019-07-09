В воскресенье, 7 июля, в Киеве на проспекте Победы, вблизи станции метро Нивки произошло смертельное ДТП, после которого один из прохожих решил цинично ограбить погибшего водителя.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

"Из автомобиля, попавшего в смертельное ДТП на проспекте Победы, выпала ударная дрель. Вот именно ее и украло это недоразумение. Неравнодушные граждане догнали его уже возле метро Житомирской!", — написали в сообществе.

Сообщается, что из-за акта вандализма была вызвана полиция.

Как понятно из видео, мужчина, который решил похитить имущество погибшего, увидев, что его снимают возмутился: "Блин, да не надо, ну зачем…".

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Отмечается, что ужасное ДТП с опрокидыванием автомобиля Chevrolet произошло на проспекте Победы, вблизи станции метро Нивки.

Детали аварии устанавливаются.

Фото: kyivoperativ.info

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