В Украине вступили в силу изменения в индексации пенсий, которые предусматривают, что с 1 июля к пенсии будут доплачивать сумму, которой не хватает для двух тысяч гривен, передает Юрлига.

Отмечается, что такая доплата предусмотрена для пенсионеров со страховым стажем, - мужчины 35 лет, а женщины 30 лет, - в случае когда ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевого пособия, сумм индексации и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) не достигает 2 тыс. грн.

Кроме того, предусмотрено повышение ежемесячного размера пенсионных выплат лицам с инвалидностью в результате войны. Пенсионеры с инвалидностью в результате войны I группы будут получать не менее 650 % прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность (10 166 грн), II группы - 525 % (8 211 грн), III группы - 360 % (5 630 грн), участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства - 165 % (2 580,6 грн).

Помимо этого запланировали перерасчет пенсий по инвалидности с пятикратного размера минимальной заработной платы военнослужащим, в частности, военнообязанным, призванным на военные сборы, которые участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, военных учениях с применением ядерного оружия во время прохождения военной службы (военных сборов) и вследствие этого получили инвалидность.

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