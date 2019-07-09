Певица Мерайя Кери открутила крышку бутылки только голосом, даже не коснувшись. Видео
Мэрайя Кэри сняла крышку с бутылки, взяв высокую ноту. Соответствующее видео она разместила в своей Instagram.
Известная исполнительница использовала свой голос - она взяла высокую ноту, и крышка якобы сама взлетела из бутылки.
Ранее видео для флешмоба bottlecapchallenge записали актер Джейсон Стэтхэм, боец Коннор Макгрегор, музыкант Джон Мейер. Все они попробовали ударом ноги открутить крышку от бутылки, чтоб она упала.
А начал флешмоб bottlecapchallenge казахский спортсмен Карен Пашикян, который занимается смешанными боевыми единоборствами.
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Challenge accepted! #bottlecapchallenge
Отметим, что данный флешмоб по открыванию бутылки знаменитым ударом Чака Норриса в Интернете набирает обороты.
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