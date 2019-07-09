Известный блогер и волонтер Наталья Юсупова сообщила об увеличении количества раненых, которых привозят с передовой, где не прекращаются военные действия.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Натальи Юсуповой, в Днепр привезли тяжело раненого, обгоревшего на 65%. Волонтер призывает неравнодушных граждан сдавать кровь.

Вчера еще пятеро украинских воинов получили ранение и это уже 18-20 только за три дня. С передовой в госпиталя Днепра и Харькова привозят тяжело раненых, кровь нужна всегда. В Киев привозят как правило, крайне тяжелых, с ампутациями, с пулевыми ранениями, с травмами головы, контузиями и многое другое.

Наталья Юсупова обращается к журналистам с просьбой не задавать вопросы, сколько раненых, это военный госпиталь, и никто не даст такую информацию.

"За июнь месяц суммарная цифра погибших и раненых 87 человек. За полгода около 40 бойцов с ампутацией. Это огромные потери и количество раненых за последние 2 года. Бойцы с передовой говорят, что обстреливают из крупнокалиберного оружия непрерывно. Когда это закончится? Спросите у тех, кто кричал, что война выгодна только прежней власти. Последние политические события говорят лишь о том, что война будет продолжаться. Что будет после выборов, я не знаю. Реваншисты вернулись", – резюмировала блогер.

Скриншот: Facebook/Наталія Юсупова

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