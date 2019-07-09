В Николаеве двухлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За жизнь ребенка борются медики. Говорят, его спасли соседи, которые тут же вызвали скорую, и то, что он упал не на асфальт.

"Были удалены источники кровотечения, в частности, селезенка. Ребенку повезло, это как раз та ситуация, когда говорят - родился в рубашке", - рассказал врач.

Люди говорят, что ребенка спасли деревья, которые растут под домом.

"Упал не на асфальт, а на землю, кроме того ветки от деревьев немного задержали малыша", - рассказывает очевидец.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве сразу два ребенка выпали из окон из-за москитных сеток.

Еще мы писали, как в Киеве из окна выпал четырехлетний ребенок.