В технических описаниях документов об образовании не содержится никаких требований о наличии на них печати учебных заведений. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки 5 июля 2019 года, передает Юрлига.

Отмечается, что поступающие и их родители беспокоятся о том, что им выдают свидетельства о получении полного общего среднего образования и приложения к ним без печати заведения образования. В то же время в некоторых школах эти документы выдают с печатью.

Технические описания документов об образовании утверждены приказом МОН от 4 февраля 2014 года № 97. В соответствии с изменениями, внесенными в 2018 году, описание не содержат требований о наличии печати заведения образования на документе об образовании, изготовляемом как на основе фотокомпьютерных технологий (свидетельство), так и полиграфическим способом (приложение к свидетельству).

Так же изображения печатей отсутствуют на образцах документов о полном общем среднем образовании, утвержденных приказом МОН от 16 октября 2018 года № 1109.

Как отметил в ведомстве, школа не обязана проставлять на документах об образовании свои печати. Свидетельства и приложения к ним без печати являются действительными и принимаются для вступления в вузы, а также во всех других случаях.

Сообщается, что в подобных печатях на документах об образовании больше нет необходимости, так как теперь теперь информация обо всех выданных такие документы содержится в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Проверить достоверность того или иного документа можно в ЕГЭБО по ссылке. Кроме того, в соответствии с ХК Украины использование субъектом хозяйствования печати необязательно.

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