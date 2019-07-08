Руководитель харьковского Центра соцслужб проглядела пытки над ребенком и получила год условно. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ее обвинили в служебной халатности, из-за которой погиб 3-летний мальчик. Она знала, что в его семье не все в порядке, однако в ходе проверок нарушений не обнаружила. Сама Елена Таркина свою вину так и не признала.

Напомним, жуткая история сотрясла Харьков осенью 2017-го. Маленького Максима доставили в больницу с глубокой коме. От увиденного врачи ужаснулись - вместо необходимых 16 кг ребенок весил меньше семи, а на теле были многочисленные травмы. Малыш умер спустя сутки. Полицейские сразу установили, что ребенка пытали родные родители.

"Мы предлагали матери отселить ее с ребенком в центр матери и ребенка, но она заверяла нас, что все хорошо", - оправдывается осужденная.

Как сообщала "Страна", каждый пятый украинский ребенок оказался жертвой сексуального насилия.

Также мы писали о том, как в Эстонии министр ушел в отставку спустя сутки после назначения из-за обвинений в алкоголизме и домашнем насилии.