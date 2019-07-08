Шестисерийный телесериал "Years and Years" вышел на экраны Британии на BBC One 14 мая, а с 24 июня с ним могут познакомиться зрители HBO.

Сериал рассказывает о жизни британской семьи в недалеком будущем. Однако в нем не обошли вниманием и Украину.

Зритель видит недалекое будущее и которое сегодня пугает многих: войны, экономический упадок, триумф популистов.

Действия в сериале происходят в 2024 году, когда планируется отставка Владимира Путина. Картина начинается с того, что оказывается, что Великобритания отделилась от Европейского Союза, в Украине произошел государственный переворот, по итогам которого у власти оказались военные и сразу 97% украинцев проголосовали за российское гражданство. Лондон наполнили беженцы из Украины, несогласные с таким развитием событий.

Один из героев картины - гей из Украины по имени Виктор, который был вынужден бежать с родины после того, как в очень недалеком будущем в Украину вошли российские войска.

Видео: YouTube/BBC

Видео: YouTube/HBO

Общее мнение критиков, что сериал критикует настоящее, которое и привело к нигилистической проекции будущего, где только разрушительная сатира и чувство юмора могут спасти зрителя от депрессии и пессимистической оценки дня сегодняшнего.

В то же время оценки сериала крайне высокие: на Rotten Tomatoes его рейтинг 88%, на Metacritic средний результат 75 баллов из 100.

Ранее сообщалось, что вселенная "Гарри Поттера" может пополниться сериалом.

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