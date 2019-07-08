В Одессе пьяный водитель убегая от полиции сбил пешехода, протаранил дерево, врезался в магазин и погиб.

Как говорится в сюжете ТСН, в Одессе патрульные сначала заметили водителя в другом районе города, когда он едва не спровоцировал аварию, и остановили для проверки.

Сразу заподозрили, что он пьян, и пока составляли протокол, мужчина сел за руль и дал газу.

Через несколько кварталов водитель не справился с управлением, вылетел на обочину, сбил женщину, стоявшую на остановке, и влетел в магазин.

Женщина получила легкие повреждения и от госпитализации отказалась.

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