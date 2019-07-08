В Киеве два ребенка выпали из окон из-за москитных сеток. Оба пострадавших - двухлетняя девочка и двухлетний мальчик - сейчас в реанимации "Охматдета", говорится в сюжете ТСН.

Мальчик выпал с восьмого этажа, девочка - с пятого.

"Мальчика более сложные травмы, закрытая травма головы, сломаны кости. У девочки легче травмы", - рассказал врач.

Врачи напоминают об опасности москитных сеток. Они создают у ребенка иллюзию опоры, но не способны выдержать вес даже самых маленьких детей.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве из окна выпал четырехлетний ребенок.

От полученных травм ребенок скончался.

Также мы писали, как в Киеве отец поставил малыша на подоконник, чтобы тот посмотрел в окно, а он выпал и разбился насмерть.