Сразу двое детей в Киеве выпали из окон из-за убийственных москитных сеток. Видео
В Киеве два ребенка выпали из окон из-за москитных сеток. Оба пострадавших - двухлетняя девочка и двухлетний мальчик - сейчас в реанимации "Охматдета", говорится в сюжете ТСН.
Мальчик выпал с восьмого этажа, девочка - с пятого.
"Мальчика более сложные травмы, закрытая травма головы, сломаны кости. У девочки легче травмы", - рассказал врач.
Врачи напоминают об опасности москитных сеток. Они создают у ребенка иллюзию опоры, но не способны выдержать вес даже самых маленьких детей.
Ранее мы рассказывали, как в Киеве из окна выпал четырехлетний ребенок.
От полученных травм ребенок скончался.
Также мы писали, как в Киеве отец поставил малыша на подоконник, чтобы тот посмотрел в окно, а он выпал и разбился насмерть.
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