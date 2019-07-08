С 19 июля в Украине вступает в силу постановление Кабмина от 12 июля о повышении сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. Об этом сообщает Юрлига.

Кроме того, будут увеличены размеры сборов за подготовку к государственной регистрации авторского права и договоров, которые касаются права автора на произведение.

С 19 июля действуют такие сборы:

Фото: jurliga.ligazakon.net

Как сообщалось, теперь за регистрацию торговой марки нужно платить в четыре раза больше - 4 тысячи гривен. Еще по столько же придется заплатить за каждый дополнительный класс. За использование в торговой марке слова "Украина" придется заплатить 24 тыс. грн. Но чиновники отмечают, что в случае подачи заявления в электронном виде, готовы сбросить 20% стоимости.

Ранее стало известно, что IP-предпринимателей начнут проверять по новому списку вопросов.

Также мы писали, что новый законопроект о работниках-предпринимателях может навредить IT-бизнесу.